Otto Rehhagel, der Architekt des Kaiserslauterer Fußball-Märchens, wird am Samstag zur Würdigung der Meistermannschaft von 1998 ins Fritz-Walter-Stadion kommen. Dort wird er einen Großteil seiner Mannschaft wiedersehen. Bislang werden 14 Mitglieder aus der Meistermannschaft kommen: unter anderem Miroslav Kadlec, Pavel Kuka, Olaf Marschall, Harry Koch, Frank Greiner, Janos Hrutka, Roger Lutz und Martin Wagner.

Otto Rehhagel führte den Verein aus der Zweiten Liga bis an die Spitze der Bundesliga-Tabelle. Wie er 25 Jahre danach dieses sensationelle Kunststück bewertet, wie der den heutigen Fußball sieht, lesen Sie in der gedruckten RHEINPFALZ am Sonntag.

Der aktuelle Zweitligist wird anlässlich des Wunders von 1998 gegen Arminia Bielefeld mit einem Sondertrikot spielen (ab 13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Über das Design des Jerseys wird sehr kontrovers diskutiert.

„Es ist unfassbar und auch die Geschichte, wie sie entstanden ist. Das würde heute nicht mehr möglich sein, als Aufsteiger Meister zu werden und dann auch noch die Bayern zweimal schlagen“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen