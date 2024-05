Die Geschäftslage und auch die Stimmung unter den Pfälzer Unternehmen sind nach wie vor gedämpft. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz für den Frühsommer. Der Konjunkturklimaindex der IHK ist erneut minimal um zwei auf jetzt 89 Punkte gestiegen.

Die Wirtschaft suche allerdings weiter nach dem Lichtblick, schreibt die Kammer in ihrem Konjunkturbericht. Die IHK als Vertreterin von rund 80.000 Unternehmen in der Pfalz – vom weltgrößten Chemiekonzern BASF bis zur kleinen Imbissbude – sieht weiterhin die Politik gefordert. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung habe nur wenige, begrenzte Impulse gesetzt, meint die pfälzische IHK.

„Wirtschaftspolitischer Ruck fehlt“

„Es fehlt der dringend benötigte wirtschaftspolitische Ruck“, sagt Albrecht Hornbach, der Präsident der IHK Pfalz. „Die Lippenbekenntnisse aus der Politik helfen den Unternehmen nicht.“

Albrecht Hornbach, zugleich Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG, Dachgesellschaft des Hornbach-Baumarktkonzerns, fordert eine grundsätzliche und klare Neuausrichtung der Finanz- und Wirtschaftspolitik, deren Reformen schnell bei den Betrieben ankommen. „Entlastung von unnötiger Bürokratie, niedrigere Steuern und Abgaben, Investitionen in die Infrastruktur sowie ganz dringend sinkende Energiekosten – das sind alles Forderungen, die die Wirtschaft immer wieder und seit langem an die Politik stellt“, sagt Hornbach.

Der Manager mahnt: „Eine Erholung der pfälzischen Wirtschaft ist so nicht in Sicht, zudem zeigt sich, dass die angespannte Lage inzwischen auch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlässt.“ Dabei herrsche in vielen Bereichen weiterhin Fachkräftemangel.

Für ihren Konjunkturbericht befragt die IHK nach eigenen Angeben regelmäßig rund 1300 ihrer Mitgliedsunternehmen. Die aktuelle Befragung wurde von 3. bis 30. April durchgeführt.