Auf der Autobahn 6 zwischen Mannheim-Sandhofen und Viernheimer Dreieck ist am Freitagabend Geduld gefragt. Nach Angaben der zuständigen Autobahnpolizei Darmstadt sind zwei Pannenfahrzeuge auf der Richtungsfahrbahn Viernheimer Dreieck Grund für den Stau. Aufgrund einer Baustelle könnten die Liegengebliebenen nicht einfach umfahren und auch nicht vom Abschleppdienst erreicht werden. Damit dieser die Fahrzeuge über den Mittelstreifen erreichen kann, habe man auch den linken Fahrstreifen in Richtung Pfalz sperren müssen. In Fahrtrichtung Kaiserslautern sei also nur ein Fahrstreifen nutzbar.

Laut Polizei hat es in Richtung Viernheim zudem einen Auffahrunfall im Stau gegeben. Verletzt worden sei aber niemand.