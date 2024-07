Der Eigentümer des Anwesens Hauptstraße 45a hat auf Gespräche mit der Stadtverwaltung reagiert und am Freitag in der Fröbelstraße entsprechende Stützpfeiler anbringen lassen. Bei einer routinemäßigen Beweissicherung durch einen Statiker im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten in der Fröbelstraße waren am Gebäude Setzungen und Risse festgestellt worden. Das Haus steht zwar leer, aber da die Stadt nicht ausschließen kann, dass Einsturzgefahr besteht, hat sie zum Schutz von Passanten den Gehweg am Haus sowie Teile der Straße gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich kurz nach der Kreuzung Haupt-/Fröbelstraße (gegenüber vom Müller-Drogeriemarkt). Wegen der Sanierung der Fröbelstraße gibt es dort aktuell aber ohnehin keinen Durchgangsverkehr. Die Stadt ist froh, dass der Eigentümer so kooperativ war und die Situation durch die Stützen verbessert werden konnte.