In Römerberg braucht es nicht nur in Mechtersheim Starkregenschutz, sondern auch in Heiligenstein. Dort müssen aber erst noch juristische Fragen geklärt werden.

Bei dem Starkregen-Ereignis am 7. Mai 2023 stand auch die Heiligensteiner Straße unter Wasser, die es bei Starkregen regelmäßig trifft. Die dortige Volksbank-Filiale wurde schwer beschädigt, und eine Tiefgarage lief mit Wasser voll. Die Gemeinde möchte auf einem Grundstück in der Nähe ein naturnahes Regenrückhaltebecken errichten, in das bei Starkregen Wasser abgeleitet werden soll. Laut Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) ist man dabei, die letzten juristischen Hürden für das benötigte Grundstück aus dem Weg zu räumen. „Sobald das geschehen ist, geht es an die Detailplanung“, sagt Hoffmann. Er möchte ebenfalls Hinweise einiger älterer Bürger in die Planungen miteinbeziehen, nach denen auch eine Bahnunterquerung in früheren Jahren zur Ableitung von Niederschlag bei Starkregen genutzt wurde.

