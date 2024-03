Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In zwei Monaten jährt sich das jüngste Starkregen-Ereignis in Römerberg, das vor allem in Mechtersheim schwere Schäden verursacht hat. Weil Schlamm von den Feldern am Hang abgetragen wurde und mit dem Wasser durch die Straßen und in Häuser floss, gab es auch große Kritik an Landwirten. Einer hat jetzt Abhilfe geschaffen.

Landwirt Andreas Jester aus Mechtersheim blickt noch etwas nachdenklich, wenn er an den Mai vor einem Jahr zurückdenkt. An einem Sonntagnachmittag regnete es in Römerberg plötzlich