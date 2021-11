Der 1. FC Kaiserslautern geht personell dezimiert in das Drittliga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Außer den Langzeitverletzten fehlen im schlimmsten Falle Simon Stehle (Sperre aus einem U21-Spiel), Matheo Raab, Kevin Kraus, Lorenz Otto, Philipp Hercher, Muhammed Kiprit (alle erkrankt), Neal Gibs und Marius Kleinsorge (beide nach Infekt erst eine Trainingseinheit). Fraglich sind zudem Jean Zimmer, Felix Götze (erkrankt) und René Klingenburg, der an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel leidet. „Es ist die Frage, welches Risiko wir eingehen können, das muss man abwägen“, sagte Trainer Marco Antwerpen mit Blick auf den Offensivspieler, der sich vor zwei Wochen während des Aufwärmens der Partie in Saarbrücken verletzt hat.

Ciftic erstmals wieder im Kader

Hikmet Cifti wird hingegen definitiv im Kader stehen. Der Linksfuß hat nach langer Ausfallzeit in dieser Woche das komplette Übungsprogramm mit der Mannschaft absolviert.

Fünf der ausfallenden Spieler tragen das Coronavirus in sich. Nach Darstellung von Trainer Marco Antwerpen geht es ihnen gut. Die Betroffenen zeigten keine bis leichte Symptome. Wer auch immer gegen den SV Wehen Wiesbaden auflaufen wird: Marco Antwerpen ist nicht bang. „Wir vertrauen unseren Spielern. Die, die spielen, werden eine richtig gute Leistung bringen“, prophezeit der Trainer.

15.800 Karten haben die Roten Teufel für die Partie abgesetzt, die Tageskasse ist geöffnet.