Vergangenen Samstag gewann die SG BBM Bietigheim-Bissingen, Tabellenneunter der Zweiten Handball-Bundesliga, noch ihr Heimspiel gegen den HC Empor Rostock mit 26:24, während die Eulen Ludwigshafen am Sonntag zu Hause gegen den EHV Aue verloren. Jetzt muss die Bietigheimer Truppe des spanischen Trainers Iker Romero gleich zweimal passen: Einige Akteure des Teams sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die nächsten beiden Spiele der SG am Freitag bei Tusem Essen und am Mittwoch, 9. März, zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen werden daher verlegt.

„Wir sind mit den Geschäftsführern der Liga ja im engen Austausch und haben am Mittwochabend schon gehört, dass es sein kann, dass das Spiel ausfällt. Am Donnerstag kam dann die Bestätigung“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler dazu. „Das ist auch insofern schade, weil nach Bietigheim ein Fanbus mitgefahren wäre“, erläutert sie weiter.

Bei den regelmäßigen Corona-Tests des vollständig geimpften Teams der SG BBM Bietigheim waren einige Akteure im Laufe der Woche positiv auf Covid-19 getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt Ludwigsburg hat daraufhin eine Quarantänepflicht für das gesamte Team angeordnet, um die Infektionskette zu unterbrechen. Die Begegnung gegen TUSEM Essen wird am 18. März nachgeholt. Zu einem neuen Termin für das Heimspiel gegen Ludwigshafen befindet sich die SG derzeit in Gesprächen mit dem Gastverein sowie mit dem Betreiber der Egetrans-Arena und dem Eishockey-Klub Bietigheim Steelers.

Wie die Eulen zudem vermeldeten, erhält Veit Schlafmann (19), Rechtsaußen von Drittliga-Meister Rhein-Neckar Löwen II, ab sofort bis zum Saisonende ein Zweitspielrecht für die Ludwigshafener. Da die Jung-Löwen nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen dürfen, suchte sein Trainer Michael Abt eine Trainingsmöglichkeit für den gebürtigen Heidelberger, der auch schon bei den Profis zum Einsatz kam. Und bei den Eulen besteht durch die Ausfälle von Jannek Klein und Pascal Durak ein Defizit an Linkshändern. „Er gibt uns mehr Breite im Training und er selbst hat gute Trainingsmöglichkeiten“, sagt Eulen-Coach Ceven Klatt und spricht von einer „Win-Win-Situation“. „Michel hat mir eine Beschäftigungsmöglichkeit geschaffen“, ist Veit Schlafmann dem Trainer der Löwen II dankbar. „Es macht Spaß“, sagte der 1,87 Meter große Rechtsaußen, der bei der SG Leutershausen mit dem Handball begonnen hat, und über die HG Schwetzingen-Oftersheim zur A-Jugend der Löwen kam, nach seinem ersten Training bei den Eulen. An der Hochschule Mannheim studiert Schlafmann, der am 18. März 20 Jahre alt wird, Wirtschafts-Ingenieurwesen.