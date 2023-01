In der Westpfalz, dem Saarland und dem angrenzenden Landkreis Birkenfeld gibt es am Montagmorgen Blitzeis. Darauf haben der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Polizeipräsidium Westpfalz auf Twitter hingewiesen.

Zeugen berichten von „spiegelglatten“ Straßen und Gehwegen im Kreis Kusel und im östlichen Saarland. In Zweibrücken konnte ein Teil der Schulbusse nicht fahren, ein Linienbus kam am Fasanerieberg ins Rutschen.

Wegen der Glätte sind am Montagmorgen in Saarbrücken für rund 45 Minuten die Busse des Verkehrsbetriebs Saarbahn nicht gefahren. Pendler mussten sich auf Verspätungen einstellen. Besonders schwierig sei die Situation in den höher gelegenen Außenbezirken gewesen, sagte eine Sprecherin der Saarbahn am Montagmorgen. Nach rund einer dreiviertel Stunde gegen 6.00 Uhr sei der Betrieb wieder aufgenommen worden.