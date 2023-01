Morgenfeuchte und leichter Schneefall, die auf den gefrorenen Boden trafen, haben am frühen Montag auch in Zweibrücken zumindest stellenweise zu gefährlicher Eisglätte geführt. Obwohl bis kurz vor neun Uhr der Polizeiinspektion noch keine glättebedingten Verkehrsunfälle gemeldet waren, rät sie zu besonderer Umsicht. Laut Polizei kam ein Linienbus am Fasanerieberg, in der Steigerung der Fasaneriestraße, ins Rutschen und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Zu Schäden kam es offenbar nicht. Linienbetreiber Stadtbus konnte noch keine Angaben machen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnte vor Blitzeis.