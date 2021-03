Was passiert mit den Astrazeneca-Impfterminen für unter 60-Jährige im Dürkheimer Impfzentrum? Im Moment geht der Koordinator des Zentrums, Arno Fickus, davon aus, dass diese Termine umgebucht werden. Auch eine Impfung mit einem anderen Impfstoff sei denkbar. „Alles im Fluss“, kommentiert er die Situation, nachdem die Impfungen mit Astrazeneca für unter 60-Jährige gestoppt worden sind. Am Mittwoch hatte sich das Problem im Dürkheimer Impfzentrum noch nicht gestellt, so Fickus, da nur Impfungen mit Biontech gemacht wurden. Noch vor Ostern seien aber eigentlich Impfungen mit Astrazeneca geplant gewesen.