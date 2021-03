Im Impfzentrum in Frankenthal seien für diese Woche keine Termine mit dem Serum von Astrazeneca geplant gewesen. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Auch am Samstag, wenn das Impfzentrum in der Halle der Andreas-Albert-Schule von 9 bis 16 Uhr geöffnet ist, werde nur der Wirkstoff von Biontech im Einsatz sein. Aktuell gehe man davon aus, dass das Land, das für die zentrale Terminvergabe zuständig ist, alle Termine in der kommenden Woche entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission umbuche. Der Impfstoff von Astrazeneca soll demnach in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwenden werden.