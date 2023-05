Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers nur noch bei über 60-Jährigen eingesetzt werden soll. Ausnahmen seien aber möglich.

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wird in Deutschland nur noch in Einzelfällen für Menschen unter 60 Jahren eingesetzt. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder beschloss am Dienstag