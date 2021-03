Das Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle hält laut Stadtverwaltung alle Impftermine, die mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren geplant waren, aufrecht. Diesen Personen werde stattdessen das Moderna-Präparat verabreicht. Am Mittwoch, 31. März, sind davon laut Stadt 65 Termine von Unter-60-Jährigen betroffen. Außerdem sei es durch den Moderna-Impfstoff möglich, die 92 am Donnerstag sowie die 97 am Karfreitag eigentlich mit Astrazeneca angesetzten Impftermine planmäßig durchzuführen. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Menschen, ihren Termin im Impfzentrum wahrzunehmen. Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden.