In wenigen Stunden startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Duell der Gastgeber gegen Ecuador. Vorberichte, Spielberichte, Kommentare, Zeitpläne und alles rund um die deutsche Nationalmannschaft und das Turnier finden Sie auf unserer WM-Seite.

Die WM ist umstritten wie keine zuvor, zuletzt irritierte Fifa-Präsident Gianni Infantino mit verstörenden Aussagen während einer Pressekonferenz.

Ungeachtet dessen bereiten sich die Spieler aus 32 Nationen auf die WM vor, darunter ist auch ein Star aus dem Team der USA, der in der Pfalz Fußball spielen lernte. RHEINPFALZ-Redakteur Michael Wilkening zeichnet einen ungewöhnlichen Weg nach: „Vom FC Phönix Otterbach in die Welt“.

Am Montag startet neben den USA (gegen Wales) auch der Iran (gegen England) in die WM. Angesichts der Unruhen im Iran blickt die Welt gespannt darauf, ob es von der Mannschaft oder Fans Protestaktionen gegen das Regime in Teheran gibt. Ilja Tüchter und Thomas Seibert haben sich mit dem Thema auseinandergsetzt: „Vor dem Anpfiff weiße Rosen“.

Die Mannschaft von Hansi Flick fiebert ihrem ersten Spiel am Mittwoch gegen Japan entgegen. Wenige Tage vor dem Auftakt gegen den Asienmeister hat der Bundestrainer die Zügel angezogen.

Währenddessen wird immer noch über die Entscheidung der Katarer und der Fifa diskutiert, kurzfristig den Ausschank von Alkohol an den Stadien zu verbieten. RHEINPFALZ-Autor Daniel Theweleit hat sich vor Ort umgeschaut und berichtet, wo und wie es in Doha Bier für Fans gibt.