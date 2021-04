Auch sieben Monate nach dem schweren Unfall mit drei Toten zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg ist die Unfallursache immer noch ungeklärt. Dort war ein Jaguar-Fahrer im Herbst 2020 auf der Landstraße frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammengestoßen. Bei dem Unfall starben zwei junge Frauen und ein Kleinkind – allesamt Insassen des Mitsubishis. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal in diesem Fall gestalten sich schwierig, der Jaguar-Fahrer macht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte, hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dabei ist sie auch auf die Mithilfe des Automobilherstellers Jaguar angewiesen. Diese Zusammenarbeit gestaltete sich bislang allerdings schwierig.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.