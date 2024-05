Ein Bus mit Schulkindern war am Donnerstagnachmittag in einen Unfall verwickelt: Ein Linienbus mit neun Insassen befuhr die Kreisstraße 39 von Göllheim ( Donnersbergkreis) in Richtung Dreisen. In Höhe der Kreuzung Ruhweg/Zubringer B47 übersah ein Firmen-Kastenwagen den nahenden Omnibus. Das Fahrzeug fuhr in die Kreuzung ein. Der Bus konnte nicht mehr bremsen und prallte auf den Werkstattwagen. Dabei wurden sowohl die Frontscheibe des Omnibusses und dessen linke Fronseite als auch das Heck des Wagens demoliert.

Die Fahrerin des Omnibusses wurde zur weiteren Abklärung medizinischer Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Insassen des Omnibusses, alles Schulkinder, kamen mit dem Schrecken davon. Sie blieben unverletzt und konnten zu Fuß die Unfallstelle verlassen.

Aufgrund der Erstmeldung „Busunfall mit mehreren Verletzten“ wurde ein Grossaufgebot von Rettungsdienst sowie Feuerwehren der Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim alarmiert. Der Kreuzungsbereich und die Zufahrtsstraßen waren wegen der Bergungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt.