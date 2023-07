Bei einer Ballettaufführung in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) haben sich am späten Samstagnachmittag mehrere Zuschauer geprügelt. In einem Bericht der Polizei heißt es, dass das Verhalten eines 31-Jährigen aus Hessen Auslöser der Schlägerei gewesen sei. Der Mann habe den Auftritt seines Kindes mit dem Handy filmen wollen und dabei die Sicht der hinter ihm sitzenden Gäste blockiert. Daraufhin sei eine Diskussion entbrannt, die sich vor die Halle verlagert habe.

Unvermittelt habe der 31-Jährige einem Mann, der sich zuvor beschwert hatte, in den Rücken getreten. Der Hesse sei dann von mehreren Personen umkreist, geschlagen und gewürgt worden. Die Polizei berichtet, dass auch die 32-jährige Lebensgefährtin des Mannes Faustschläge abbekommen habe, als sie zwischen die Streithähne gehen wollte.