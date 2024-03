Sie ist Schauspielerin, Politikerin und seit vier Jahren Vollzeit-Handwerkerin. Inmitten der pittoresken Altstadt von Annweiler haucht Britta Horn dem historischen Gerberhaus neuen Esprit ein. Das Besondere an den Ferienwohnungen: Alles ist nachhaltig und selbst gebaut. Den Pfälzerwald hat man nicht nur in Sichtweite, sonder trifft auf ihn auch überall in dem 400 Jahre alten Fachwerkhaus. Die Wahlpfälzerin baut daraus Möbel und nutzt ihn zum Heizen.

