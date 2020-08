Das mit 241 Metern höchste Windrad in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch bei Kröppen (Kreis Südwestpfalz) in Betrieb gegangen. Die Anlage des dänischen Herstellers Vestas verfügt über eine Leistung von 4,2 Megawatt, errichtet wurde sie von dem Projektentwickler für erneuerbare Energien Juwi in Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms).

„Wir sind schon ein wenig stolz, dass wir jetzt das größte Windrad in Rheinland-Pfalz bei uns in der Gemeinde stehen haben und freuen uns natürlich auch, dass wir als Gemeinde auch von den Einnahmen profitieren werden“, erklärt Ortsbürgermeister Steffen Schwarz. Der Windpark im südlichsten Winkel von Rheinland-Pfalz, unweit der französischen Grenze, trägt seit Mittwoch mit einer Stromproduktion von 23,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zur klimafreundlichen Energieversorgung der Region bei: Er versorgt nach Angaben von Juwi rund 7800 Haushalte mit Windenergie-Strom.