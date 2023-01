Noch einmal führt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zu teuren Folgen für den Chemiekonzern. Der Machthaber in Moskau hat der BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea offenbar die Gasfelder in Russland entzogen. Die Ludwigshafener müssen deshalb Milliarden in den Wind schreiben und rutschen in die roten Zahlen.

