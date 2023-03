Großer Polizeieinsatz am Dienstagvormittag in Bruchsal im Landkreis Karlsruhe. Mitten in einem Wohnviertel im Bruchsaler Osten durchsucht die Polizei eine Wohnung auf Chemikalien. Es gehe um ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, sagte ein Sprecher.

„Es sind auch Spezialkräfte der Polizei für solche Gefahrstoffe im Einsatz“ , so der Sprecher weiter. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Um welche Art von Chemikalien es sich handelt, teilte die Polizei noch nicht mit.