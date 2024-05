Die Anonyme Giddarischde treten auf der FCK-Fanmeile vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen auf. Die Mundart-Musiker hoffen auf eine Sensation und viele Pfälzer in der Hauptstadt.

In der neuen Folge des FCK-Podcasts der RHEINPFALZ - „Lautre“ - sprechen die Anonyme Giddarischde mit Redakteur Julian Laber über ihren Trip nach Berlin für das Pokalfinale.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Da wird sich eine mittlere Kreisstadt auf den Weg machen“, sagt Sänger Thomas „Edsel“ Merz. Er hofft auf viele Pfälzer in der Bundeshauptstadt. Zweimal wird die Band auf der Fanmeile auf dem Breitscheidplatz auftreten, am Samstag, 18 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 14.30 Uhr bis 15 oder 15.30 Uhr. Sportlich hofft die Gruppe auf eine Überraschung. Nämlich, dass der FCK den großen Favoriten und frischgebackenen Deutschen Meister Bayer Leverkusen schlägt.