Der 1. FC Kaiserslautern steht nach der Auswärtsniederlage gegen Greuther Fürth (1:2) am vergangenen Freitag weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Gang in die Dritte Liga wäre für den Verein vor allem aus finanzieller Sicht schmerzhaft. Denn in der Drittklassigkeit warten im Vergleich zur Zweiten Bundesliga deutlich weniger TV-Gelder für die Teams.

Darüber sprechen die RHEINPFALZ-Redakteure Julian Laber und Michael Wilkening im Podcast „Lautre“. Außerdem geht es um die Frage, welche Spieler im Falle eines Abstiegs auch weiterhin auf dem Betzenberg spielen könnten und wer anstelle des verletzten Julian Niehues im defensiven Mittelfeld auflaufen könnte.