Bittere Diagnose für Handball-Nationalspielerin Amelie Berger: Die Zweibrückerin, die für die HSG Bensheim/Auerbach in der Bundesliga aktiv ist, hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Ihr Verein bestätigte die Verletzung und das damit verbundene Saisonaus der 24-Jährigen. Auch der Traum von den Olympischen Spielen in Paris im Sommer geht für Berger somit nicht in Erfüllung. Im April muss die Nationalmannschaft bei einem Qualifikationsturnier noch das Ticket für Paris lösen.

Die schwere Verletzung zog sich Berger am Wochenende kurz vor Ende des Bundesligaspiels ihres Teams bei der Sport-Union Neckarsulm zu. Es folgte ein MRT, die weiteren Behandlungsschritte stehen laut Verein noch aus. Bereits vor zwei Jahren hatte sich die Rechtsaußenspielerin das rechte vordere Kreuzband gerissen, nun ist das linke Knie betroffen.

Eigentlich wäre Berger aktuell mit der Nationalmannschaft unterwegs, um sich für die Europameisterschaft Ende zu Jahres in Ungarn, Österreich und der Schweiz zu qualifizieren. Gegen die Slowakei siegte die DHB-Auswahl am Donnerstagabend 40:18 (20:8). Mit einem Erfolg im Rückspiel am Sonntag in Düsseldorf kann die Mannschaft vorzeitig das Ticket für die Endrunde lösen.