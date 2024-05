Die Zugausfälle wegen des Personalmangels im Stellwerk Ludwigshafen haben sich am Freitag massiv verschärft. Zahlreiche S-Bahnen fallen aus. Züge aus Richtung Schifferstadt können wegen einer kurzfristig eingerichteten Baustelle zudem weder in Ludwigshafen Hauptbahnhof, noch in Ludwigshafen Mitte halten.

Am Morgen hatte die Deutsche Bahn in ihrer App mitgeteilt, dass wegen Bauarbeiten die Haltestellen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Ludwigshafen Mitte bis zum Nachmittag nicht mehr angefahren werden könnte. Davon waren gleich mehrere S-Bahn-Linien betroffen.

Aktuell fallen deshalb auch etwa die Hälfte der S-Bahn-Züge auf dem Abschnitt zwischen Schifferstadt und Mannheim aus. Regulär fahren sollen die Züge der Linie S1 von Homburg über Kaiserslautern, Neustadt und Mannheim nach Osterburken. Sie können aber in Fahrtrichtung Mannheim wegen einer kurzfristigen Weicheninstandsetzung derzeit in Ludwigshafen Hauptbahnhof und Ludwigshafen Mitte nicht die Bahnsteiggleise anfahren und fahren dort auf den bahnsteiglosen Gleisen durch. In der Gegenrichtung (also in Richtung Schifferstadt) halten die S-Bahnen dagegen regulär in Ludwigshafen Mitte und Ludwigshafen Hauptbahnhof.

Zusätzlich zu diesen geplanten Reduzierungen gibt es wie schon in den vergangenen Tagen Einschränkungen des Betriebs durch Arbeitsschutzpausen, während denen meist etwa 30 Minuten lang keine Züge in Ludwigshafen fahren. Dies führt auch nach Ende der Pause oft zu langwierigen Verspätungen im Pfälzer Bahnverkehr und weiteren nicht im Voraus geplanten Zugausfällen.