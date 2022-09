Die kommenden Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft? Könnten mit Spielen gegen Europameister Schweden und EM-Finalist Spanien nicht besser sein. Das Team für die ersten beiden Runden im EHF EURO Cup steht. Am Freitag hat Bundestrainer Alfred Gislason das Aufgebot für den am Montag, 10. Oktober, in Frankfurt am Main beginnenden Lehrgang nominiert. Zu den 18 Spielern zählt erstmals seit Januar 2021 wieder Patrick Groetzki. Der 33-jährige Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen, der bisher 153 Länderspiele bestritt, darf sich damit wie Jannik Kohlbacher und Juri Knorr auf ein besonderes Heimspiel freuen, denn die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird gegen Schweden am 13. Oktober ab 19 Uhr in der SAP Arena – der Heimspielstätte des Trios der Rhein-Neckar Löwen – auflaufen.