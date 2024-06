Am kommenden Freitag startet die deutsche Nationalmannschaft in München gegen Schottland in die Heim-EM. Pascal Groß wird in der Arena mittendrin sein, dabei war der gebürtige Mannheimer vor einem Jahr gefühlt noch weit weg von der DFB-Auswahl.

Aber plötzlich schaffte der 32-Jährige doch noch den Sprung in die Nationalmannschaft. „Diese Hoffnung hat mich angetrieben“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Im finalen test vor dem Turnier erzielte der Mittelfeldspieler den 2:1-Siegtreffer gegen Griechenland.

Auf dem Rasenplatz in Mannheim, auf dem er das Einmaleins erlernte, steht heute eine Neubausiedlung. Für ihn hat dieser Ort seine Magie aber nicht verloren.

Hier können Sie lesen, wie ungewöhnlich der Weg von Pascal Groß war, der ihn über Nebenstraßen bis zur Europameisterschaft im eigenen Land führte.