Die Londoner Polizei hat offizielle Ermittlungen wegen Partys am britischen Regierungssitz während des Corona-Lockdowns eingeleitet. Die Polizei ermittele zu „einer Reihe von Veranstaltungen“ in der Downing Street und im Regierungsviertel, sagte Polizeichefin Cressida Dick am Dienstag. Dabei gehe es um „mögliche Verstöße gegen die Corona-Regeln“. Premierminister Boris Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Lockdown-Partys in der Kritik. Noch in dieser Woche werden die Ergebnisse einer internen Untersuchung erwartet.

Mit Kuchen, Ständchen und 30 Gästen soll Johnson einem neuen Bericht zufolge mitten im Lockdown im Juni 2020 auch seinen Geburtstag gefeiert haben. Laut dem Sender ITV hatte Johnsons Frau Carrie eine Überraschungsparty für den Premierminister in dessen Amtssitz organisiert. Private Treffen in Innenräumen waren damals nicht erlaubt. Die Regierung dementierte den Bericht im Grundsatz nicht.