Ab Dienstag, 7. Juni, bis einschließlich Freitag, 8. Juli, ist die Jahnstraße (L538) in Westheim, also die Landesstraße, die Westheim mit Schwegenheim direkt verbindet, für den Verkehr gesperrt. Die offizielle Umleitungsstrecke führt über Weingarten. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lingenfeld begründet die Vollsperrung mit „notwendigen Sanierungsarbeiten an einem Objekt in der Jahnstraße“.