Oberligist FC Arminia Ludwigshafen reitet weiter auf der Erfolgswelle. Der 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hertha Wiesbach ist wettbewerbsübergreifend die achte Partie in Folge ohne Niederlage. Es war in einer ausgeglichenen Begegnung allerdings ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber, bis der Sieg unter Dach und Fach war. „Heute reicht ein Tor zum Sieg“, prophezeite der frühere Arminia-Torjäger Marc Lautenschläger in der Halbzeit und sollte Recht behalten. Seine Prognose stützte sich auf einen ersten Abschnitt, in dem sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen abspielte.

Die Ludwigshafener hatten nur zwei gute Möglichkeiten. Einmal, als Mark Knäblein nach einem Eckball aus kurzer Distanz und in Bedrängnis den Pfosten traf (6.). Dann nach dem besten Spielzug vor der Pause. Über sechs, sieben Stationen lief der Ball durch die Reihen, ehe David Braun in Torwart David Schwingel seinen Meister fand, der zur Ecke klärte (32.).

Sensationeller Reflex

Wiesbach wurde allenfalls nach Standards gefährlich, dennoch stand nach 45 Minuten in der Rubrik „gute Torchancen“ eine Null. Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel munterer, auch weil beide Teams mehr riskierten. Die erste Viertelstunde gehörte den Saarländern, die Pech hatten, dass FCA-Torhüter Peter Klug einen Kopfball von Pascal Piontek mit einem sensationellen Reflex aus der Ecke fischte (53.). Die gleiche Szene gab es auf der anderen Seite: Matteo Monetta köpfte und Schwingel parierte (62.). Mit offenem Visier ging es in die Endphase. Keines der beiden Teams gab sich mit dem Remis zufrieden. Wieder hielt Klug die Arminia im Spiel, als er einen Schuss von Merouane Taghzoute abwehrte (75.).

Dann fiel doch noch ein Tor. Kapitän Nico Pantano spielte mit Monetta Doppelpass und bediente den eingewechselten Aleksandar Biedermann, der zum Siegtreffer vollstreckte (85.). „Meine Mannschaft ist stabiler als zu Saisonbeginn. Sie ist ruhig geblieben und hat nicht unverdient gewonnen. Auch wenn wegen des späten Siegtreffers etwas Glück dabei war“, sagte FCA-Trainer Andreas Brill.

Lehrgeld bezahlt

„Wir haben die großen Chancen in der ersten Hälfte nicht genutzt, dann war der Gegner einfach cleverer“, sagte Mechtersheims Teammanager Heiko Magin nach der 1:3 (0:0)-Niederlage beim FV Diefflen. Nach der Pause folgte ein Doppelschlag von Lukas Feka (51., 52.) zum 2:0, ehe Mert Özkaya zum 2:1 (56.) verkürzte. Einen Konter schloss Diefflens Shakil Diallo (82.) zum 3:1 ab. „Die jungen Spieler mussten heute Lehrgeld zahlen“, sagte Magin. Mechtersheim fiel auf Tabellenrang sechs zurück.