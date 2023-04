Das Problem liegt nicht bei den Patienten

Bereitschaftsdienstzentralen sind überlastet, Notaufnahmen oft überfüllt. Nun wurde eine Notfallgebühr ins Spiel gebracht. Doch die Kliniken in der Südpfalz sehen das Problem woanders.

Über 45 Kilo abgenommen

Daniel Fischer ist weit gekommen. Vor acht Monaten brachte der Rülzheimer noch über drei Zentner auf die Waage. Die Teilnahme bei der Sat 1-Sendung „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ hat sein Leben verändert. Am Sonntag steht die drittletzte Sendung der Staffel an – und Fischer ist noch immer dabei.

Nicht alle Schüler bekommen 49-Euro-Ticket

Durch die Einführung des Deutschland-Tickets werden einige Kommunen bei der Schülerbeförderung viel Geld sparen. Schüler könnten sich aber ungerecht behandelt fühlen.

Schick leben im alten Papier Fix

Vor über drei Jahren hat das Traditionsgeschäft Papier Fix geschlossen. Mittlerweile tut sich gut sichtbar was: Zwei Brüder bauen ein Wohn- und Geschäftshaus. Dabei werden sie nicht nur Vermieter, sondern auch Energieversorger.