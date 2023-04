Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Fischer ist weit gekommen. Vor acht Monaten brachte der Rülzheimer noch über drei Zentner auf die Waage. Die Teilnahme bei der Sat 1-Sendung „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ hat sein Leben verändert. Am Sonntag steht die drittletzte Sendung der Staffel an – und Fischer ist noch immer dabei.

Daniel Fischer bleibt auf Trap. Als wir ihn anrufen, um über seinen Erfolg bei „Leben leicht gemacht“ zu sprechen, ist er gerade auf dem Weg zum Boxtraining in Karlsbad.