Für Yann Mabella hat es sich gelohnt, beim SV Waldhof vorzuspielen. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat der Stürmer einen Vertrag beim Fußball-Drittligisten unterschrieben. In den Trainingseinheiten am Dienstag mischte der 27-Jährige wieder im Team von Rüdiger Rehm mit.

Mabella, dreifacher Nationalspieler aus der Republik Kongo, war bereits in der zurückliegenden Woche in Mannheim zu Gast und hinterließ dabei einen guten Eindruck. In den Testspielen gegen den Verbandsligisten Fortuna Heddesheim (4:0, ein Treffer von Mabella) und den Regionalligisten FSV Frankfurt (2:2) überzeugte der Angreifer die Verantwortlichen des SVW. In der vergangenen Spielzeit stand Mabella bei RE Virton in der zweiten belgischen Liga unter Vertrag.

Am Montag hatten die Mannheimer bereits die Verpflichtungen von Angelo Gattermayer (21, zuletzt FC Admira Wacker Mödling) und Samuel Abifade (23, zuletzt SV Meppen) bekanntgegeben.