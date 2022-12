Bei ihrem WM-Comeback in Katar hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zum siebten Mal die Runde der letzten Acht erreicht. Die Elftal, die vor vier Jahren die Weltmeisterschaft in Russland verpasst hatte, setzte sich im Achtelfinale mit 3:1 (2:0) gegen die USA durch. Nächster Gegner ist am Freitag (20 Uhr) entweder der zweimalige Weltmeister Argentinien oder Außenseiter Australien, die am Samstagabend gegeneinander spielen.

Memphis Depay (10.), Daley Blind (45.+1) und Denzel Dumfries (81.) erzielten vor 44.846 Zuschauern im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan die Tore für das Team von Bondscoach Louis van Gaal, das die Gruppe A trotz wenig überzeugender Leistungen als Erster abgeschlossen hatte. Die USA, die zuletzt 2002 das Viertelfinale erreicht hatten, scheiterten zum dritten Mal in Folge in der Runde der letzten 16. Einzig der Ex-Schalker Haji Wright (76.) traf.