Ab Donnerstag gibt es bei der RHEINPFALZ einen Podcast zum wichtigsten Thema für viele Pfälzer – den 1. FC Kaiserslautern. Alle zwei Wochen gibt es bei „Lautre – Der FCK-Podcast“ Aktuelles und Hintergründe zum FCK. Die RHEINPFALZ Redakteure Julian Laber, Michael Wilkening und Marek Nepomucký sprechen mal untereinander, mal mit Gästen über alles, was auf dem Betzenberg derzeit los ist.

In der ersten Folge ist Abstiegskampf angesagt. Der FCK steckt im Tabellenkeller, geht aber mit ordentlich Rückenwind durch den 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Rostock in die anstehende Begegnung gegen den VfL Osnabrück. Beim Schlusslicht der Tabelle fehlen vor dem Kellerduell auf dem Betzenberg zwei Stammkräfte. Die aktuelle Folge gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Zur aktuellen Episode gelangen Sie, indem Sie den beistehenden QR-Code mit der Kamera-App Ihres Smartphones scannen. Alternativ finden Sie die Folge auf der Webseite.