Lautre - Der FCK-Podcast

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist für viele Pfälzer mehr als nur ein Verein. Wer könnte besser berichten, was beim Traditionsklub vom Betze gerade los ist, als die RHEINPFALZ, selbst tief verwurzelt in der Region? Die Redakteure Julian Laber, Marek Nepomucký und Michael Wilkening sprechen alle zwei Wochen über die Lage des Vereins. Sie erklären, was an den neuesten Gerüchten dran ist und bieten einen Blick hinter die Kulissen des FCK.

