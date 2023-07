Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine 64 Drehkreuze im Fritz-Walter-Stadion erneuert. Nach RHEINPFALZ-Informationen kostete das etwa 200.000 Euro. Der Austausch wurde notwendig, weil die bisherigen Drehkreuze in die Jahre gekommen sind. Die ersten Drehkreuze wurden Mitte der 1990er Jahre angeschafft. Zwischenzeitlich wurden laut FCK die Leseköpfe (2017) sowie die Drehsperren (2005) getauscht. Für die Zuschauer der Nord-, Süd- und Osttribüne ist es nun möglich, das E-Ticket, also die elektronische Eintrittskarte, direkt vom Handy am Drehkreuz zu scannen, um ins Stadion zu kommen. Ein Ausdruck ist nun laut FCK nicht mehr notwendig. Die Drehkreuze des FCK stammen von der Firma Skidata. Diese vertreibt weltweit Einlasssysteme in den Segmenten Flughäfen, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Bürogebäude, Schulen, Skigebiete, Sportstätten, Stadien.