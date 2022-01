Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles steht vor dem Wechsel in einen neuen Spitzenjob: Die 51-Jährige soll Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden.

Nahles werde von der Arbeitnehmergruppe im BA-Verwaltungsrat vorgeschlagen, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die in Mendig geborene Nahles, die zwischen April 2018 und Juni 2019 den SPD-Vorsitz innehatte, würde damit Nachfolgerin von Detlef Scheele, der im März in Ruhestand geht. Zwischen 2013 und 2017 war die Rheinland-Pfälzerin Bundesarbeitsministerin.

Die BA werde in den kommenden Jahren „enorme, ja geradezu epochale Herausforderungen schultern müssen“, heißt es in der Mitteilung von DGB und BDA. Es sei gelungen, „einvernehmlich ein für die außergewöhnlichen Herausforderungen gewappnetes Team aufzustellen“. Die Arbeitgebergruppe im Verwaltungsrat schlägt Katrin Krömer und Vanessa Ahuja als neue Mitglieder im BA-Vorstand vor.

Die Bundesregierung muss den Personalien noch zustimmen.