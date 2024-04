Seit einem Dreivierteljahr schlägt sich ein Edesheimer mit dem Betreiber der Römergarten Residenz im südpfälzischen Offenbach wegen finanzieller Fragen herum. Er fordert den Rentenanteil seiner Tante zurück, mit dem der Platz in der Einrichtung finanziert wurde, der aber im August vergangenen Jahres nicht komplett aufgebraucht wurde. Ist die Angehörige doch am 4. jenen Monats verstorben. Der Neffe vermisst von dem Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen mehr Transparenz. Nach der Presseanfrage reagiert es schnell – doch das Ende ist offen, da etwas Neues festgestellt wird. Über einen Fall mit vielen Wendungen. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier. Den dazugehörigen Kommentar finden Sie hier.