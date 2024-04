Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr auf der A65 bei der Anschlussstelle Deidesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe passiert ist – und der durchaus vermeidbar gewesen wäre. Wie die Beamten mitteilen, sollen sich ein 34 Jahre alter Kia- Fahrer und ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer zunächst „gegenseitig genötigt“ haben. Der 34-Jährige bremste danach auf der Überholspur „ohne erkennbaren Grund derart abrupt“ ab, dass der 58-Jährige auf dessen Fahrzeug auffuhr. Nur aufgrund glücklicher Umstände sei es nicht zu einem schweren Unfall gekommen, heißt es von der Polizei. Der Schaden betrage dennoch mehr als 15.000 Euro. Weil sich der 34-Jährige nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten muss, wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Verhalten der Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.