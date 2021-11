Hans Peter Stihl, langjähriger Chef des gleichnamigen Motorsägenkonzerns aus Waiblingen, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Ludwigshafener Vereins „Helmut-Kohl-Stiftung e.V.“. Das geht aus Unterlagen des Amtsgerichts Ludwigshafen hervor, welche Maike Kohl-Richter, die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, zur Vereinsgründung eingereicht hat. Der Verein wurde Ende Juni ins Leben gerufen, nachdem Kohl-Richter es abgelehnt hatte, an der vom Bund gegründeten „Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung“ mitzuwirken. Sie will nach eigener Mitteilung gegen diese sogar klagen.

Während die Bundes-Stiftung in Berlin mit drei Millionen Euro aus Steuermitteln ausgestattet ist, bleibt offen, wie sich der Verein mit Sitz in Ludwigshafen finanziert. Bekannt ist nur, dass Kohl-Richter eine Zusage hinterlegt hat, selbst 25.000 Euro einzubringen. Stihls Familie gehört mit einem geschätzten Vermögen von fünf Milliarden Euro zu den zehn reichsten in Baden-Württemberg. Auf Anfrage der RHEINPFALZ wollte sich Hans Peter Stihl nicht dazu äußern, ob er vorhat, sich auch finanziell an dem von Kohl-Richter geführten Verein zu beteiligen. Als Gründungsmitglied ist der frühere Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHT) beitragsfrei.

Stihl Sprecher teilte am Montag mit: „Herr Stihl und Herr Bundeskanzler Dr. Kohl standen über viele Jahre hinweg in einer engen und vertrauensvollen Verbindung. Das Engagement von Herrn Stihl bei der Helmut-Kohl-Stiftung e.V. ist persönlich begründet und rein privater Natur. Darüber hinaus möchte Herr Stihl sich nicht dazu äußern.“

