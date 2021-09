Bei einem Unfall in der Eifel ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Samstag auf der Bundesstraße 50 bei Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich), wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer starb demnach noch vor Ort. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Wie die Polizei später feststellte, war der Motorradfahrer mit einem zweiten Motorradfahrer unterwegs. Als beide zwei Autos überholten, musste einer der beiden Biker das Überholmanöver wegen Gegenverkehrs abbrechen müssen und sei gestürzt, als er sich zwischen die beiden Autos einordnen wollte, berichtete die Polizei am Abend. Er sei mit dem Motorrad in den Gegenverkehr gerutscht und von einem Auto überfahren worden. Die Menschen im Wagen und der Begleiter des verunglückten Motorradfahrers hätten einen Schock erlitten. Ein Gutachten soll den Unfall rekonstruieren.