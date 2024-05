Er ist Burgverwalter des Trifels und Bürgermeister von Annweiler. Und den Weg zwischen seinen beiden Arbeitsplätzen legt Benjamin Seyfried am liebsten in seiner 60 Jahre alten, himmelblauen Ente zurück. Uns hat der 40-Jährige mitgenommen auf eine Oldtimertour durch den Pfälzerwald – vom Rathaus zur Burg. Mit 16 PS tuckern wir den Sonnenberg hinauf. Und am Wegesrand gibt es einiges zu entdecken, wie die beliebte Klettererhütte, die neue Pächter hat, oder die größte kommunale Naturbegräbnisstätte von Rheinland-Pfalz oder die gerade gesperrte kleine Trifels-Schwester Burg Münz. Aber nichts geht über die Aussicht, die uns oben auf der Stauferburg erwartet. Wenn das kleine Kultauto denn den steilen Anstieg schafft ...

