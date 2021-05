Als Vielseitigkeitsreiter hat der dreimalige Olympiasieger Michael Jung alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber seiner besonderen Leidenschaft, dem Springreiten, frönte der 38-jährige Schwabe nun in Mannheim höchsterfolgreich: Beim Maimarkt-Turnier gewann Jung am Dienstag den Großen Preis, die Badenia. Im Stechen war er mit der 13 Jahre alten Stute Chelsea um die Winzigkeit einer Hundertstelsekunde schneller als Maurice Tebbel mit Don Diarado.