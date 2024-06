Seit 22 Uhr steht fest: Mattia De Fazio ist neuer Bürgermeister der Sickingenstadt Landstuhl. Er erreichte 70,4 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber Markus Göttel musste sich mit 29,5 Prozent geschlagen geben.

Damit tritt Mattia De Fazio die Nachfolge von Ralf Hersina an. Er stand als erster und einziger Sozialdemokrat zwei Wahlperioden lang an der Spitze der 8700-Einwohner-Gemeinde, die einziges Mittelzentrum im Kreis Kaiserslautern ist. Mit De Fazio ist das Bürgermeisteramt wieder in CDU-Hand. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,8 Prozent.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.