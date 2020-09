Ob der vom SV Meppen gekommene Neuzugang Marius Kleinsorge am Sonntag, 15.30 Uhr, im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Jahn Regensburg mitwirken kann, ist fraglich. Wie Boris Schommers, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, am Freitag sagte, hat Kleinsorge „eine in die Rippen abbekommen“. Beim 3:0-Testspielsieg vor einer Woche gegen Zweitligist Sandhausen hatte der 24-Jährige zwei Tore erzielt.

Sickinger bleibt Kapitän

Auch Carlo Sickinger hatte mit einem feinen Freistoß gegen Sandhausen getroffen. Der 23-Jährige wird die Roten Teufel auch in dieser Saison als Kapitän aufs Feld führen. Sein Stellvertreter bleibt Kevin Kraus. „Carlo hat einen richtig guten Job als Kapitän gemacht, er ist zusammen mit Kevin Kraus der verlängerte Arm des Trainerteams“, sagte Schommers. Während Kapitän und Stellvertreter von den Trainern bestimmt wurden, wurden Lucas Röser, Hendrick Zuck und Marvin Pourié vom Team in den Mannschaftsrat gewählt.

Kommt Marlon Ritter

Bei Schommers ist die Vorfreude auf die Pokalpartie gegen Regensburg groß. „Ich glaube, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“ Kein Geheimnis ist, dass sich in der Offensive etwas tun soll. Ein Name, der am Freitag gehandelt wurde, ist Angreifer Marlon Ritter vom SC Paderborn, wie „Reviersport“ berichtete.