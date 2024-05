Bei einem Verkehrsunfall in Pirmasens wurde am Dienstagmorgen eine Seniorin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Autofahrer in der Simter Straße gegen 10.30 Uhr mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Der 50 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Opel Corsa war auf der Simter Straße unterwegs in Richtung Bitscher Straße, als er in der Nähe eines Supermarktes die 84-jährige Frau erfasste. Sie wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Straße bis 15 Uhr für die Aufnahme des Unfalls und die Ermittlung der Ursache. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Hergang zu klären. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf 4000 Euro geschätzt.