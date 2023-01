Rücktritt von Lambrecht erwartet - Debatte um Nachfolge

Berichte über einen bevorstehenden Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) haben eine Nachfolgedebatte ausgelöst. Am Freitagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht. Zum Artikel

Malu Dreyer: Die sichere Bank der SPD

Malu Dreyer steht für Wahlsiege und für Stabilität in der Landesregierung. Seit zehn Jahren ist sie Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Was sie auszeichnet – und was fehlt. Zum Artikel

Rat nach der Ahrflut: Bei Leichenfund Polizei rufen

Markus Wipperfürth war einer jener Spontanhelfer, die nach der Katastrophe im Juli 2021 mit schwerem Gerät ins Ahrtal gefahren sind. Seine Videos in den sozialen Netzwerken zogen Tausende weiterer Helfer an. Seinen Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss nutzte er nicht nur für eine Aussage. Zum Artikel