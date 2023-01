Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im saarländischen Saarlouis sind nahe Paris drei Menschen festgenommen worden. Derzeit werde geprüft, ob sie im Zusammenhang mit der Tat am Vortag im Saarland stehen, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag in Saarbrücken sagte. Es bestehe ein enger Austausch zwischen der Polizei in Frankreich und im Saarland. Zu den näheren Umständen den Festnahmen sowie zur Identität der Personen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Saarbrücken/Saarlouis (dpa) - Am Freitag hatten mehrere Räuber den Geldtransporter überfallen. Nach Polizeiangaben wurden dabei mehrere Polizisten und ein Sicherheitsmann verletzt. Bei der Tat kam es zu einem Schusswechsel und zu einer Explosion - die Unbekannten sprengten den Transporter auf. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten nach Polizeiangaben in Richtung der französischen Grenze. Die Ermittler fahndeten gemeinsam mit der französischen Polizei nach den Unbekannten.